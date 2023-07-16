Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В белой рубашке и розовой юбке: дочь принцессы Маргарет снова посетила Уимблдон

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
592
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В белой рубашке и розовой юбке: дочь принцессы Маргарет снова посетила Уимблдон

Биргитта, герцогиня Глостерская и леди Сара Чатто / Фото: Getty Images

Леди Сара Чатто снова посетила Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне.

59-летняя дочь принцессы Маргарет была запечатлена в королевской ложе, а рядом с ней сидела Биргитта, герцогиня Глостерская.

Биргитта, герцогиня Глостерская и леди Сара Чатто / © Getty Images
Биргитта, герцогиня Глостерская и леди Сара Чатто / Фото: Getty Images

Леди Сара приехала на Уимблдон в белой рубашке и нежно-розовой юбке в складку и с высокой талией. Через плечо у нее висела коричневая сумка на тонком ремешке. На лице у дамы практически не было макияжа, впрочем, она редко его наносит, особенно такой, который выглядит выразительно.

Леди Сара Чатто / © Getty Images
Леди Сара Чатто / Фото: Getty Images

В этот же день, напомним, Уимблдонский турнир во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне посетила принцесса Беатрис. Она присутствовала на мероприятии вместе с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и выглядела прекрасно в пудрово-розовом платье от Emilia Wickstead с тонким поясом на талии и воротником с пуговицами.

Сара Чатто в другой день турнира на Уимблдоне / © Getty Images
Сара Чатто в другой день турнира на Уимблдоне / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
592
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация