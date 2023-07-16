В белой рубашке и розовой юбке: дочь принцессы Маргарет снова посетила Уимблдон

59-летняя дочь принцессы Маргарет была запечатлена в королевской ложе, а рядом с ней сидела Биргитта, герцогиня Глостерская.

Биргитта, герцогиня Глостерская и леди Сара Чатто / Фото: Getty Images

Леди Сара приехала на Уимблдон в белой рубашке и нежно-розовой юбке в складку и с высокой талией. Через плечо у нее висела коричневая сумка на тонком ремешке. На лице у дамы практически не было макияжа, впрочем, она редко его наносит, особенно такой, который выглядит выразительно.

Леди Сара Чатто / Фото: Getty Images

В этот же день, напомним, Уимблдонский турнир во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне посетила принцесса Беатрис. Она присутствовала на мероприятии вместе с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и выглядела прекрасно в пудрово-розовом платье от Emilia Wickstead с тонким поясом на талии и воротником с пуговицами.

Сара Чатто в другой день турнира на Уимблдоне / Фото: Getty Images

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