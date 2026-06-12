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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
34
Время на прочтение
1 мин

В белой рубашке и розовой юбке: Хелен Миррен позировала на фоне моря в Италии

80-летняя британская актриса посетила кинофестиваль в Италии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Хелен Миррен

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен приехала на 72-й кинофестиваль в Таормине — Taormina Film Fest — это один из самых престижных и старейших международных кинофестивалей в Италии, который ежегодно проводится на живописном сицилийском курорте.

Миррен появилась на мероприятии в белой рубашке с кружевной отделкой и юбке цвета фуксии длины миди, дополнив образ белыми кожаными шльопанцами из кожи крокодила. Хелен распустила волосы, сделала макияж, подчеркнув губы, надела серьги с бриллиантами и длинное ожерелье с жемчужинами.

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

А недавно Хелен Миррен посещала церемонию вручения премии Оливье 2026 года, посвященной 50-летию премии, в Альберт-холле в Лондоне, куда приехала в удлиненной рубашке с поясом на талии и узором в виде черного цветка и макси-юбке такого же цвета, а обула замшевые туфли на каблуках.

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
34
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