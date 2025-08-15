- Дата публикации
Категория
Общество
В белой рубашке и с красивой прической: новый деловой образ Елены Зеленской
Первая леди появилась на мероприятии в аутфите в классических цветах.
Елена Зеленская приняла участие во встрече сообщества "Бизнес без барьеров", в которое входят компании, объединившиеся вокруг ее инициативы "Без барьеров".
"Когда в июне государство вместе с ЮНИСЕФ запускало кампанию социальных изменений, последняя получила очень меткое название: "Безбарьерность - когда можешь". Специально, чтобы каждый человек почувствовал, что речь идет именно о нем и его потребностях. Потому что когда человек понимает, как проблема касается именно его, он быстрее становится соавтором изменений", - сказала первая леди во время своего выступления.
На мероприятии жена президента предстала в деловом образе в классических цветах. На ней была белая рубашка с воротником-стойкой и черные широкие брюки со стрелками, которые она скомбинировала с черной обувью. Аутфит Зеленская дополнила красивой прической с локонами и нежным макияжем.
Напомним, Елена Зеленская в клетчатом жакете без воротника и с брошью-цветком посетила Центр украинистики в Японии.