В белой рубашке и с красивой прической: новый деловой образ Елены Зеленской

Первая леди появилась на мероприятии в аутфите в классических цветах.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие во встрече сообщества "Бизнес без барьеров", в которое входят компании, объединившиеся вокруг ее инициативы "Без барьеров".

"Когда в июне государство вместе с ЮНИСЕФ запускало кампанию социальных изменений, последняя получила очень меткое название: "Безбарьерность - когда можешь". Специально, чтобы каждый человек почувствовал, что речь идет именно о нем и его потребностях. Потому что когда человек понимает, как проблема касается именно его, он быстрее становится соавтором изменений", - сказала первая леди во время своего выступления.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

На мероприятии жена президента предстала в деловом образе в классических цветах. На ней была белая рубашка с воротником-стойкой и черные широкие брюки со стрелками, которые она скомбинировала с черной обувью. Аутфит Зеленская дополнила красивой прической с локонами и нежным макияжем.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в клетчатом жакете без воротника и с брошью-цветком посетила Центр украинистики в Японии.

