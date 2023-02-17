В белой рубашке и с милой лентой-бантом: Елена Зеленская на деловой встрече

Елена Зеленская встретилась с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктором Хансом Клюге и министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Они обсудили результаты аудита ресурсов системы предоставления услуг в сфере психического здоровья, проведенного в рамках работы над Всеукраинской программой ментального здоровья.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Снимки со встречи первая леди опубликовала в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Из-за российского вторжения каждый пятый украинец под угрозой развития определенной формы психического расстройства. Этот тревожный вывод основывается на оценках ВОЗ @whoeurope. Украинцы на фронте и в тылу уже год выдерживают безумные нагрузки, в том числе и психологические, ведь война атакует и нашу психику", – написала Елена под фото.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там Зеленская появилась в черных брюках, черном жакете с серебряными пуговицами и белой рубашке, украшенной милой черной лентой-бантом на шее.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена собрала волосы сзади и сделала нежный макияж, в ушах у нее были лаконичные золотые серьги.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, на интервью немецкому вещателю Елена Зеленская предстала в деловом костюме коричнево-бордового цвета и на высоких каблуках.

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