В белой рубашке и с огромной сумкой: Меган Маркл запечатлели папарацци по пути на рынок

41-летняя Меган Маркл надела белую рубашку поверх платья верблюжьего цвета средней длины в сочетании с объемной плетеной сумкой, черными шлепанцами и солнцезащитными очками-авиаторами от Linda Farrow и отправилась вместе со своим биглем на фермерский рынок в Монтесито. Он расположен в минутной ходьбе от особняка, где живет пара.

Не известно, кадры были постановочными, ведь Меган никогда не ходит без охраны или же случайно сделанными. Ролик опубликовало издание Daily Mail.

Герцогиня купила букет свежих цветов, которые затем спрятала в большую сумку и остановилась попробовать мед и поболтать с продавцом. Один из телохранителей держался от герцогини Сассекской на безопасном расстоянии и присматривал за ее псом, пока она была сконцентрирована на покупках.

Ранее мы показывали вам кадры, как Меган с семьей запечатлели на параде ко Дню Независимости США. Она была сфотографирована со своей дочерью Лилибет.

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