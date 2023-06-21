В белой рубашке и широких брюках: принцесса Кристина попала в объективы уличных фотографов

Принцесса Кристина была запечатлена на выходе из отеля. В Швейцарию сестра монарха приезжала на выпускной своей дочери – доньи Ирэн Урдангарин.

58-летняя принцесса выглядела отлично и была одета в белую рубашку, черные широкие брюки с высокой талией, обута в черные босоножки на невысокой платформе, а в руках держала голубую сумку.

Волосы Кристины были распущены, на лице были большие черные солнцезащитные очки. Она улыбалась, когда увидела, что ее фотографируют репортеры.

Принцесса Кристина / Фото: Getty Images

В 2022 году пресса сообщала, что принцесса ушла от мужа, который был уличен в измене, но на ее пальце все еще сверкает обручальное кольцо. Они поженились в 1997 году и вырастили в браке четверых детей: сыновей Хуана, Пабло, Мигеля и дочь Ирэн.

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