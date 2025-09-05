- Дата публикации
В белой рубашке и широких джинсах: Елена Зеленская посетила медицинский центр
Первая леди выбрала для своего выхода комфортный лук.
Елена Зеленская посетила Главный медицинский клинический центр МВД и пообщалась с его сотрудниками о работе отделения ментального здоровья.
Там первая леди появилась в комфортном повседневном образе. На ней была белая укороченная рубашка свободного силуэта с накладными карманами и подкатанными рукавами, под которую она надела белый топ. Верх Елена скомбинировала с широкими синими джинсами и белыми кедами.
У Зеленской была аккуратная укладка с боковым пробором, нежный макияж и золотые серьги-пусеты в ушах.
Напомним, Елена Зеленская в деловом костюме и лоферах посетила Школу Супергероев.