ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
1307
Время на прочтение
1 мин

В белой рубашке и широких джинсах: Елена Зеленская посетила медицинский центр

Первая леди выбрала для своего выхода комфортный лук.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская посетила Главный медицинский клинический центр МВД и пообщалась с его сотрудниками о работе отделения ментального здоровья.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Там первая леди появилась в комфортном повседневном образе. На ней была белая укороченная рубашка свободного силуэта с накладными карманами и подкатанными рукавами, под которую она надела белый топ. Верх Елена скомбинировала с широкими синими джинсами и белыми кедами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

У Зеленской была аккуратная укладка с боковым пробором, нежный макияж и золотые серьги-пусеты в ушах.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в деловом костюме и лоферах посетила Школу Супергероев.

Дата публикации
Количество просмотров
1307
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie