В белой рубашке и широких джинсах: Елена Зеленская посетила медицинский центр

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская посетила Главный медицинский клинический центр МВД и пообщалась с его сотрудниками о работе отделения ментального здоровья.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Там первая леди появилась в комфортном повседневном образе. На ней была белая укороченная рубашка свободного силуэта с накладными карманами и подкатанными рукавами, под которую она надела белый топ. Верх Елена скомбинировала с широкими синими джинсами и белыми кедами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

У Зеленской была аккуратная укладка с боковым пробором, нежный макияж и золотые серьги-пусеты в ушах.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в деловом костюме и лоферах посетила Школу Супергероев.