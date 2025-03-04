В белой рубашке и шляпе: Меган Маркл появилась на обложке глянца

Сериал Меган, который состоит из 8 серий по сорок минут каждая, снят об образе жизни герцогини Сассекской, то есть посвящен ее страстям, таким как еда, садоводство, качественное время с близкими и друзьями, готовка. Вероятно, в новом интервью Меган расскажет больше о проекте.

На обложке глянца жена принца Гарри появилась в белой рубашке и широкополой соломенной шляпе, которую придерживала рукой в кадре. Ее волосы собраны в низкий хвост, на лице выразительный макияж, а на губах нежно-розовая помада.

Меган Маркл на обложке People / Фото: instagram.com/people

Вчера в день премьеры сериала Меган неожиданно устроила сюрприз своим поклонникам, прилетев в Нью-Йорк. В своем Instagram герцогиня поделилась кадрами с этой теплой встречи с фанатами, которые поддерживают ее еще со времен, когда Мег вела свой блог The Tig, который пришлось закрыт незадолго до объявления о ее помолвке с принцем Гарри в 2017 году.

Меган Маркл и принц Гарри в день своей свадьбы / Фото: Associated Press

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