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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В белой рубашке и шляпе: счастливая Меган Маркл обратилась к поклонникам

Бизнес Меган Маркл идет очень успешно. Недавно выпущенное герцогиней вино раскупили менее чем за час.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

По этому поводу Меган вышла в Instagram и поблагодарила поклонников ее бренда As ever за преданность и любовь.

«Все еще впитываю это — чувствую бесконечную благодарность. Удачи в том, что впереди!», — написала герцогиня под новым фото, опубликованном на странице бренда в Instagram.

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Вино Napa Valley Rosé 2023 года было распродано менее чем за час после того, как оно поступило в продажу 1 июля на Wine.AsEver.com. Вино было доступно в наборе из трех бутылок за 90 долларов, в половинном ящике за 159 долларов или в полном ящике за 300 долларов.

На снимке, которым поделилась Меган, она запечатлена в широкополой шляпе и белой рубашке и голубых джинсах, она смеется и, похоже, очень счастлива.

Напомним, розовое вино герцогини описывается как «легкое, свежее и непринужденно праздничное» вино, которое «было тщательно приготовлено Меган, герцогиней Сассекской». Также 1 июля (в день рождения принцессы Дианы) было объявлено, что вскоре будет расширение на другие алкогольные напитки. В релизе говорилось о «игристом вине Méthode Champenoise Napa Valley, запланированном на ближайшее будущее, и дополнительных сортах, которые последуют за этим».

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