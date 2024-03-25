В белой рубашке и штанах-палаццо: новый выход Елены Зеленской

Первая леди Украины выбрала для своего выхода аутфит в классическом цвете.

Елена Зеленская посетила Центр защиты прав ребенка в Киеве, который открыли год назад по инициативе президента Украины. Сюда возвращаются дети из российской депортации, перемещения и оккупированных территорий.

Фотографии оттуда она опубликовала в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Центр стал символическими входными воротами в свободную жизнь — без ограничений, притеснений, запугиваний и шантажа. Местом восстановления прав детей в Украине, нарушенных враждебным произволом", — отметила первая леди.

Там она предстала в деловом образе. На ней был черный костюм, состоявший из жакета и брюк-палаццо, белая рубашка и черные остроносые туфли.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

К жакету Елена прикрепила золотую брошь с символикой своей Фундации.

Зеленская дополнила лук аккуратной укладкой с боковым пробором, макияжем в нежных оттенках и золотыми серьгами-пусетами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в элегантном белом жакете и с интересной черной брошью выступила на форуме.

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