В белой рубашке и штанах-палаццо: новый выход Елены Зеленской

Первая леди Украины выбрала для своего выхода аутфит в классическом цвете.
Елена Зеленская посетила Центр защиты прав ребенка в Киеве, который открыли год назад по инициативе президента Украины. Сюда возвращаются дети из российской депортации, перемещения и оккупированных территорий.
Фотографии оттуда она опубликовала в Instagram.
"Центр стал символическими входными воротами в свободную жизнь — без ограничений, притеснений, запугиваний и шантажа. Местом восстановления прав детей в Украине, нарушенных враждебным произволом", — отметила первая леди.
Там она предстала в деловом образе. На ней был черный костюм, состоявший из жакета и брюк-палаццо, белая рубашка и черные остроносые туфли.
К жакету Елена прикрепила золотую брошь с символикой своей Фундации.
Зеленская дополнила лук аккуратной укладкой с боковым пробором, макияжем в нежных оттенках и золотыми серьгами-пусетами.
Напомним, Елена Зеленская в элегантном белом жакете и с интересной черной брошью выступила на форуме.
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