В белой рубашке и синих джинсах-клеш: инфанта София приехала проведать сестру Леонор

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

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«Принцесса Леонор и инфанта София воссоединились в Хихоне после высадки с корабля Хуана Себастьяна Элькано. Сестры поужинали в Casona de Jovellanos», — говорится в подписи к фотографии, появившейся в соцсетях, ее рассказал королевский блогер Хавьер Лопес.

На снимке Леонор одета в белую военную форму, а ее сестра София в белой рубашке и синих джинсах-клеш, а ее длинные волосы были распущены.

Между сестрами всегда была тесная связь, и сейчас, когда обе девушки проходят обучение в разных местах, они невероятно близки.

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В августе Леонор и София, вероятно, соберутся вместе со своими родителями в Пальма-де-Майорке, где семья обычно проводит свой летний отпуск.