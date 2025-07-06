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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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В белой рубашке и синих джинсах-клеш: инфанта София приехала проведать сестру Леонор

Наследница испанского престола принцесса Леонор проходит военную подготовку в военном-морской школе, а ее сестра инфанта София недавно приехала ее навестить.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Леонор и инфанта София

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

«Принцесса Леонор и инфанта София воссоединились в Хихоне после высадки с корабля Хуана Себастьяна Элькано. Сестры поужинали в Casona de Jovellanos», — говорится в подписи к фотографии, появившейся в соцсетях, ее рассказал королевский блогер Хавьер Лопес.

На снимке Леонор одета в белую военную форму, а ее сестра София в белой рубашке и синих джинсах-клеш, а ее длинные волосы были распущены.

Между сестрами всегда была тесная связь, и сейчас, когда обе девушки проходят обучение в разных местах, они невероятно близки.

В августе Леонор и София, вероятно, соберутся вместе со своими родителями в Пальма-де-Майорке, где семья обычно проводит свой летний отпуск.

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