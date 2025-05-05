В белой рубашке и яркой юбке: княгиня Шарлин побывала на автогонках

Княгиня Шарлин / © Getty Images

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Шарлин посетила Monaco E-Prix, 7-й этап чемпионата мира FIA Formula E 2025 года в Монте-Карло. На мероприятие Ее Светлость прибыла в идеально белой рубашке и красной макси-юбке в широкую полоску и с поясом на талии. Княгиня подобрала к образу красные туфли-лодочки из кожи на невысоких каблуках, волосы собрала в прическу, оставив спереди несколько вьющихся прядей, сделала красивый макияж с акцентом на губах и надела жемчужные серьги.

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Ногти Шарлин были накрашены практически прозрачным лаком, у нее на пальце было кольцо с бриллиантом, ее помолвочное, а в руках она держала клатч. Выглядела княгиня Монако очень элегантно.

А недавно мы показывали вам стильный образ Шарлин в брючном костюме, когда она посетила светскую церемонию.

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