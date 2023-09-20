В белой рубашке и юбке-карандаш: королева Рания на деловом обеде в Нью-Йорке

Королева Рания посетила обед Women Rise в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (UNGA78) в Нью-Йорке.

На мероприятие Ее Величество приехала в белой рубашке от Ports 1961, юбке-карандаш кирпичного цвета от Max Mara и обула остроносые туфли Jimmy Choo. В руках Рания несла сумку Givenchy на ремешке-цепочке.

У нее была красивая укладка и макияж и выглядела Рания, как всегда, великолепно.

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"Особая благодарность заместителю Генерального секретаря ООН @AminajMohammed за организацию вчера в Нью-Йорке мероприятия "Женщины восстают ради всех". Для меня было честью провести время с таким количеством замечательных женщин на руководящих должностях", - написала королева под снимками, которые опубликовала в своем Instagram.

Напомним, в прошлый свой выход Рания продемонстрировала образ в красном брючном костюме.

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