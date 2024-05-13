В белой рубашке и юбке от нигерийского бренда: Меган за руку с Гарри прибыла в Лагос

Меган и Гарри отправились из столицы Абуджи в Лагос, где в третий и последний день их поездки в Нигерию их встретили в аэропорту традиционным танцевальным представлением.

В этот раз герцогиня Сассекская носила белую рубашку на пуговицах от Carolina Herrera в сочетании с традиционной нигерийской юбкой Regaliabyfal by Fal, подаренной ей во время визита в Абуджу после того, как во время мероприятия, посвященного женщинам, герцогиня Сассекская призналась, что в восторге от нигерийской моды и ей необходимо носить больше ярких нарядов.

Меган Маркл в Нигерии / Фото: Associated Press

Юбку с запахом из традиционной нигерийской ткани асо-оке, Меган получила в подарок от Комиссии нигерийской диаспоры накануне. В этот раз свой лук герцогиня дополнила золотыми босоножками на каблуках Burberry, солнцезащитными очками Hmerrick, винтажными серьгами-клипсами от Lanvin.

На шее у Мег была цепочка с подвесой Ariel Gordon Jewelry с именами ее детей – Арчи и Лили, на запястье теннисный браслет от этого же бренда и браслет от Сartier и еще один браслет от Lorraine Schwartz. Ногти у Меган была накрашены светлым лаком, а макияж на лице выполнен в натуральных оттенках.

Меган и Гарри в Нигерии / Фото: Getty Images

Принц Гарри надел в этот раз светлый пиджак, коричневые брюки и белую рубашку. По традиции пару запечатлели держащимися за руку.

После прибытия супруги направились в местную школу, чтобы принять участие в баскетбольной тренировке с некоммерческой организацией Giants of Africa.

Меган в Нигерии / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали вам другой образ герцогини Сассекской, где она появилась в платье без бюстгальтера.

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