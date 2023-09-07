В белой рубашке и юбке-плиссе: стильный выход королевы Рании

Королева Иордании встретилась с молодыми иорданскими предпринимателями в бизнес-центре The Office и поделилась фотографиями с мероприятия на своей странице в Instagram.

53-летняя Рания выглядела стильно и была одета в белую рубашку с от BITE Studios, которую надела в сочетании с голубой плиссированной юбкой-миди из крепа от Joseph-Fashion с салатовым тонким поясом. В тон поясу королева подобрала сумку Elleme и обула белые лакированные туфли Jimmy Choo.

У Рании как всегда были стильно уложены волосы, она сделала дневной макияж, подчеркнув губы розовым блеском и надела солнцезащитные очки, серьги-висюльки и лаконичное колье.

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Напомним, недавно мы рассказывали, как тренируется королева Рания, чтобы оставаться в такой прекрасной форме.

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