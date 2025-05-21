- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 1342
- Время на прочтение
- 1 мин
В белой рубашке и юбке с цветочным принтом: Мелания Трамп продемонстрировала новый красивый образ в саду
Первая леди США сочетала в своем аутфите наряд от итальянского бренда Dolce Gabbana и американского Michael Kors.
Мелания Трамп приняла участие в мероприятии «Примите нашего ребенка на работу», которое состоялось в саду Жаклин Кеннеди возле Белого дома в Вашингтоне. Вместе с детьми первая леди украшали американский флаг.
На мероприятии Мелания предстала в белой рубашке с белыми пуговицами от бренда Dolce Gabbana, которую скомбинировала с белой юбкой-карандаш с желто-коричневым цветочным принтом от Michael Kors. На талии у нее был тонкий белый ремешок.
Жена президента сделала прическу с локонами, макияж смоки-айс и молочный маникюр. На руках у нее были бриллиантовые кольца.
Напомним, Мелания Трамп на подписании закона появилась в деловом сером костюме в клеточку от бренда Prada и питонных туфлях от Christian Louboutin.