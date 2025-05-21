В белой рубашке и юбке с цветочным принтом: Мелания Трамп продемонстрировала новый красивый образ в саду

Мелания Трамп / © Associated Press

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Мелания Трамп приняла участие в мероприятии «Примите нашего ребенка на работу», которое состоялось в саду Жаклин Кеннеди возле Белого дома в Вашингтоне. Вместе с детьми первая леди украшали американский флаг.

Мелания Трамп / © Associated Press

На мероприятии Мелания предстала в белой рубашке с белыми пуговицами от бренда Dolce Gabbana, которую скомбинировала с белой юбкой-карандаш с желто-коричневым цветочным принтом от Michael Kors. На талии у нее был тонкий белый ремешок.

Мелания Трамп / © Associated Press

Жена президента сделала прическу с локонами, макияж смоки-айс и молочный маникюр. На руках у нее были бриллиантовые кольца.

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Мелания Трамп / © Associated Press

Закат в саду возле Белого дома / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп на подписании закона появилась в деловом сером костюме в клеточку от бренда Prada и питонных туфлях от Christian Louboutin.