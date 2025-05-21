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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
1342
Время на прочтение
1 мин

В белой рубашке и юбке с цветочным принтом: Мелания Трамп продемонстрировала новый красивый образ в саду

Первая леди США сочетала в своем аутфите наряд от итальянского бренда Dolce Gabbana и американского Michael Kors.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Мелания Трамп

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп приняла участие в мероприятии «Примите нашего ребенка на работу», которое состоялось в саду Жаклин Кеннеди возле Белого дома в Вашингтоне. Вместе с детьми первая леди украшали американский флаг.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

На мероприятии Мелания предстала в белой рубашке с белыми пуговицами от бренда Dolce Gabbana, которую скомбинировала с белой юбкой-карандаш с желто-коричневым цветочным принтом от Michael Kors. На талии у нее был тонкий белый ремешок.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Жена президента сделала прическу с локонами, макияж смоки-айс и молочный маникюр. На руках у нее были бриллиантовые кольца.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Закат в саду возле Белого дома / © Associated Press

Закат в саду возле Белого дома / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп на подписании закона появилась в деловом сером костюме в клеточку от бренда Prada и питонных туфлях от Christian Louboutin.

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Дата публикации
Количество просмотров
1342
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