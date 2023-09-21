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В белой рубашке и юбке с висюльками: королева Максима на торжественном ужине

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
79
Время на прочтение
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В белой рубашке и юбке с висюльками: королева Максима на торжественном ужине

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Нидерландов посетила очередное рабочее мероприятие в Амстердаме.

Королева Максима присутствовала на ужине победителей премии короля Виллема I в области предпринимательства в Королевском институте тропиков в Амстердаме.

На днях мы показывали вам образ в белой рубашке иорданской королевы Рании, а теперь в белой рубашке появилась на публике и Максима.

Ее Величество сочетала рубашку от Natan Couture с юбкой с пайетками-висюльками от этого же бренда и туфлями Gianvito Rossi в тон которым подобрала кирпичный клатч и надела позолоченные серьги с сингапурскими орхидеями и мандаринами от begum khan.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

В этот раз Максима была без маникюра, ее запястья украшало несколько браслетов и часы на черном кожаном ремешке, которые королева носит часто.

Напомним, на днях королева Максима вместе с членами своей семьи присутствовала на государственном открытии парламента в Гааге. Для этого мероприятия супруга монарха выбрала очень интересный образ.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images
Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
79
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