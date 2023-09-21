В белой рубашке и юбке с висюльками: королева Максима на торжественном ужине

Королева Максима присутствовала на ужине победителей премии короля Виллема I в области предпринимательства в Королевском институте тропиков в Амстердаме.

На днях мы показывали вам образ в белой рубашке иорданской королевы Рании, а теперь в белой рубашке появилась на публике и Максима.

Ее Величество сочетала рубашку от Natan Couture с юбкой с пайетками-висюльками от этого же бренда и туфлями Gianvito Rossi в тон которым подобрала кирпичный клатч и надела позолоченные серьги с сингапурскими орхидеями и мандаринами от begum khan.

Королева Максима / Фото: Getty Images

В этот раз Максима была без маникюра, ее запястья украшало несколько браслетов и часы на черном кожаном ремешке, которые королева носит часто.

Напомним, на днях королева Максима вместе с членами своей семьи присутствовала на государственном открытии парламента в Гааге. Для этого мероприятия супруга монарха выбрала очень интересный образ.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Читайте также: