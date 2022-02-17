В белой рубашке и жакете интересного кроя: Юлия Тимошенко пополнила гардероб

Народный депутат продемонстрировала в парламенте красивую обновку.

Юлия Тимошенко сегодня, 17 февраля, продемонстрировала в стенах парламента обновленный гардероб. Политик пришла в Верховную Раду в белой рубашке с молнией, сверху которой надела серый жакет интересного кроя с черными декоративными пуговицами.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Юлия Владимировна, как обычно, сделала свою любимую в последнее время прическу – низкий хвост с начесом, а также нежный макияж. Но на лице у нее были оптические очки в светлой оправе. Французский маникюр завершил деловой образ нардепа.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Юлия Тимошенко/Скрин видео

На днях в парламенте лидер партии "Батькивщина" появилась в голубом костюме, состоявшем из жакета и юбки-карандаша, и черной водолазке.

Юлия Тимошенко / УНИАН

Юлия Тимошенко / УНИАН

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