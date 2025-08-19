ТСН в социальных сетях

В белой рубашке и желтой юбке: королева Рания появилась на публике в ярком образе

Королева Рания совершила редкий выход во время летнего отпуска.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Рания

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Иордании посетила Аль Солта и пообщалась с местными жителями. Для выхода в свет королева выбрала яркий аутфит — молочно-белую рубашку с укороченными объемными рукавами и желтую макси-юбку с вышивкой, а на плечи набросила бронзовый платок.

Образ королевы Рании дополняла объемная укладка волнами и выразительный макияж глаз, также у нее на запястье был золотой браслет и часы, маникюр она сделала в светлом оттенке.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

«Из самого сердца Аль-Солта! Тепло его жителей и красота его наследия ощущаются повсюду», — подписала снимки королева Рания, которыми поделилась в своем Instagram.

Последний раз Рания выходила на связь с подписчиками в конце июня, когда поздравляла своего старшего сына — кронпринца Хусейна — с днем рождения.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

