- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 1330
- Время на прочтение
- 1 мин
В белой рубашке на голое тело: как принцесса Стефания в пикантном луке позировала на море
Младшая сестра князя Монако Альбера II — принцесса Стефания — в молодости была очень эффектной девушкой.
Это архивное фото было сделано 3 мая 1986 года, когда Стефании — младшей дочери княгини Грейс Келли и князя Монако Ренье III, был 21 год. Кадры были сделаны во время съемок видеоклипа песни «Ouragan» на Маврикии. Песню исполняла сама принцесса и в видео играла главную героиню тоже она.
Это был вокальный дебют принцессы Стефании, он произошел в марте 1986 года. Это был сингл «Ouragan» итальянского композитора Романо Мусумарра из дебютного альбома Besoin. Он имел большой успех во Франции, где он возглавлял чарты почти три месяца, а также в Западной Германии, где он достиг второго места.
В клипе принцесса появилась в пикантном образе: мокрой белой рубашке, одетой на голове тело и высоких черных плавках. У нее на шее было голубое колье, а на запястье несколько браслетов.
Напомним, ранее мы показывали, как выглядели королевские особы в купальниках на пляжах.