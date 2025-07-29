В белой рубашке на голое тело: как принцесса Стефания в пикантном луке позировала на море

Принцесса Стефания / © Getty Images

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Это архивное фото было сделано 3 мая 1986 года, когда Стефании — младшей дочери княгини Грейс Келли и князя Монако Ренье III, был 21 год. Кадры были сделаны во время съемок видеоклипа песни «Ouragan» на Маврикии. Песню исполняла сама принцесса и в видео играла главную героиню тоже она.

Это был вокальный дебют принцессы Стефании, он произошел в марте 1986 года. Это был сингл «Ouragan» итальянского композитора Романо Мусумарра из дебютного альбома Besoin. Он имел большой успех во Франции, где он возглавлял чарты почти три месяца, а также в Западной Германии, где он достиг второго места.

Принцесса Стефания, 1986 год / © Getty Images

В клипе принцесса появилась в пикантном образе: мокрой белой рубашке, одетой на голове тело и высоких черных плавках. У нее на шее было голубое колье, а на запястье несколько браслетов.

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Напомним, ранее мы показывали, как выглядели королевские особы в купальниках на пляжах.

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