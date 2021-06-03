В белой рубашке с элегантными запонками: Юлия Тимошенко повторила образ

Лидер партии "Батькивщина" второй день подряд появляется на публике в одежде в классических цветах.

Сегодня, 3 июня, Юлия Тимошенко выступила перед людьми возле Конституционного суда Украины на тему распродажи земли.

Нардеп появилась в том же аутфите, в котором она была вчера на брифинге возле ЦИК. Юлия Владимировна была одета в черный жакет на молнии и без воротника, а также в белую рубашку с элегантными серебряными запонками с черными камнями на манжетах, которые выглядывали из-под жакета.

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

Верх политик дополнила черной юбкой-карандашом, черными колготами и черными туфлями.

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

Прическа Тимошенко также осталась без изменений: волосы она собрала в элегантный пучок-ракушку с начесом на макушке и выпущенными спереди прядями. На лице у нее был легкий макияж, оптические очки в изысканной черной оправе, а в ушах — лаконичные серьги.

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

Напомним, недавно нардеп показала, как она выглядит без макияжа. Юлия Владимировна вышла заняться спортом на природе. Для этого она надела черную одежду и черную бандану на голову.

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Прически Юлии Тимошенко (34 фото)

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