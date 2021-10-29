В белой рубашке с круглым воротником и лентой: деловой аутфит Елены Зеленской

В белой рубашке с круглым воротником и лентой: деловой аутфит Елены Зеленской

Первая леди Украины продемонстрировала образ в классических цветах.

Елена Зеленская приняла участие в мероприятии, на котором обсуждали присоединение украинских и международных компаний к проекту "Бизнес без барьеров".

В Instagram первая леди опубликовала фотографии с мероприятия.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

"Бизнес – сфера, в которой главные игроки привыкли конкурировать. Когда в прошлом году мы основали сообщество "Бизнес без барьеров", ставили своей целью разрушать барьеры не только внешние, но и внутренние.

Проект стал местом, свободным от конкуренции. Его философия – продвигать безбарьерность, обмениваться опытом, вдохновлять друг друга и создавать возможности. Я рада, что сегодня наше сообщество мотивированного бизнеса стало больше", — подписала фото Елена.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Первая леди в этот день продемонстрировала деловой образ в классических цветах. На ней была белая рубашка с круглым воротником и черной узкой лентой, придавшей ее аутфиту изысканности. Сверху она надела строгий черный жакет.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Лук Зеленская дополнила элегантной прической с боковым пробором. На лице у нее была черная маска, а в ушах – лаконичные серьги.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

В прошлый раз Елена продемонстрировала образ в элегантном черном пальто с черным кожаным поясом на талии. Из-под пальто выглядывало трикотажное белое платье длины миди.

Елена Зеленская / Сайт президента Украины

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