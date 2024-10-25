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В белой тунике и штанах: королева Камилла предстала на мероприятии в Самоа в новом образе

В белой тунике и штанах: королева Камилла предстала на мероприятии в Самоа в новом образе

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла во время визита на Самоа посетила группу поддержки жертв насилия.

Ее Величество осмотрела небольшой кампус, где до 100 детей, подвергшихся насилию, получают уход и образование, а жертвы домашнего насилия получают поддержку и консультации.

После открытия детского сада "Надежда" имени королевы Камиллы супруга короля обратилась к членам организации и сказала: "Вы делаете такую ​​замечательную работу для этих детей, что я вернусь в Великобританию с теплыми воспоминаниями".

Камилла появилась на этой встрече в белой тунике и белых широких брюках, обула светлые туфли на танкетке, у нее в ушах были серьги-висюльки с бирюзой, а на шее венок из розовых цветов. У королевы была ее фирменная укладка и макияж на лице.

Королева Камилла / © Getty Images
Королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали, что королева Камилла была в отпуске перед тем, как отправится в тур со своим мужем королем Чарльзом. Королева отдыхала с друзьями в спа-отеле в Индии.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images
Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Getty Images

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