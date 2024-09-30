В белой военной форме: красивая принцесса Леонор на встрече со своими родителями в Галисии

Король и королева Испании отправились в Галисию в эти выходные, чтобы отметить 40-ю годовщину приведения к присяге флага класса ВМС короля Фелипе VI.
Принцесса Леонор встретилась со своими родителями – королевой Летицией и королем Филиппом VI, которые прибыли в Галисию.
Испанские монархи прибыли, чтобы отметить 40-ю годовщину приведения к присяге флага класса ВМС короля Филиппа VI. А после посетили принцессу Леонор, которая учится в Военно-морской школе Марин.
На публике 18-летняя Леонор появилась в белой военной форме и фуражке. Она собрала волосы в низкий пучок, заплетенный предварительно в косу и была с очень легкий макияжем на лице.
Ранее мы показывали вам редкие кадры принцессы из военно-морской школы, учебу в которой она начала в августе.
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