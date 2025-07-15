В белой военной форме: принцесса Леонор появилась на торжественном мероприятии

Принцесса Леонор / © Getty Images

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Принцесса Астурийская Леонор получила Золотую медаль Галисии, врученную ей в знак признания ее военной подготовки в Военно-морском училище Марин и в знак «любви и уважения галисийского народа» к принцессе.

«Мы почти разлучены, но я не буду тосковать по дому, потому что всегда хочу вернуться в Галисию. Или, как я услышала, входя в устье Ферроля, это мой дом, там, где заканчивается море. Большое спасибо от всего сердца за эту честь, которую я принимаю с радостью тех, кто чувствовал такой прием и поддержку на этой земле с самого первого дня», — сказала принцесса Астурийская в своей благодарственной речи во время церемонии.

Принцесса Леонор / © Getty Images

На мероприятии дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции появилась в белой военной форме. А днем ранее принцесса Леонор присутствовала на церемонии по прибытии на борт корабля «Хуан Себастьян де Элькано» в Военно-морском училище Марин, на мероприятии, которое было организовано в честь завершения ее обучения в этой школе.

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Принцесса Леонор / © Getty Images