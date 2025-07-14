В белой юбке-карандаше и туфлях-лодочках Manolo Blahnik: Мелания Трамп на чемпионате мира по футболу

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

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Мелания Трамп вместе с мужем-президентом США Дональдом Трампом посетила финальный матч клубного чемпионата мира по футболу между ФК "Челси" и "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

В вип-ложе супруги Трампов сидели рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино. На игре также был сын президента США - Дональд Трамп-младший со своей любимой Беттиной Андерсон.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

На первой леди была базовая белая футболка, белая юбка-карандаш с разрезом и черный жакет от Georgina Pebble, который она накинула на плечи.

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Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Аутфит супруга президента дополнила белыми кожаными туфлями-лодочками на высоких шпильках от Manolo Blahnik и сумкой Blanc Clemence Hermès Kelly с палладиевой фурнитурой.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания собрала волосы в элегантную прическу, сделала макияж с помадой цвета пыльной розы, молочный маникюр и надела на лицо стильные прямоугольные солнцезащитные очки в белой оправе Diornuit от Dior.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп посетила Техас в удобном повседневном луке цвета хаки.