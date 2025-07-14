ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
212
Время на прочтение
1 мин

В белой юбке-карандаше и туфлях-лодочках Manolo Blahnik: Мелания Трамп на чемпионате мира по футболу

55-летняя первая леди США вместе с мужем-президентом пришла посмотреть матч между "Челси" и "Пари Сен-Жермен".

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп вместе с мужем-президентом США Дональдом Трампом посетила финальный матч клубного чемпионата мира по футболу между ФК "Челси" и "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

В вип-ложе супруги Трампов сидели рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино. На игре также был сын президента США - Дональд Трамп-младший со своей любимой Беттиной Андерсон.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

На первой леди была базовая белая футболка, белая юбка-карандаш с разрезом и черный жакет от Georgina Pebble, который она накинула на плечи.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Аутфит супруга президента дополнила белыми кожаными туфлями-лодочками на высоких шпильках от Manolo Blahnik и сумкой Blanc Clemence Hermès Kelly с палладиевой фурнитурой.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания собрала волосы в элегантную прическу, сделала макияж с помадой цвета пыльной розы, молочный маникюр и надела на лицо стильные прямоугольные солнцезащитные очки в белой оправе Diornuit от Dior.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп посетила Техас в удобном повседневном луке цвета хаки.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie