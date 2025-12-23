- Дата публикации
В белом цветочном платье: леди Элиза Спенсер устроила вечеринку в честь своей помолвки и показала фото
Племянница принцессы Дианы — леди Элиза Спенсер — отметила свою помолвку на вечеринке.
Невеста, которая помолвлена с Ченнингом Миллердом, надела на вечеринку в Кейптауне кружевное платье от Galia Lahav, сшитое на заказ.
33-летняя модель и светская львица устроила вечеринку с женихом Ченнингом Миллердом на крыше дома на берегу моря, которая состоялась 20 декабря в Кейптауне, в Южной Африке.
На пати девушка появилась в платье с квадратным вырезом, которое было украшено кружевными аппликациями в виде цветов на прозрачной ткани, а юбка расширялась чуть выше колен. В качестве аксессуаров она выбрала туфли на каблуке с острым носком и серьги-подвески. Волосы заколола сзади заколкой и сделала макияж.
На мероприятии присутствовали и сестра-близнец леди Элизы, леди Амелия Спенсер. В целом известно, что на вечеринку пара пригласила около 50 самых близких друзей и родственников. Пара, напомним, объявила о своей помолвке 31 июля 2025 года во время летнего отпуска в Греции.
