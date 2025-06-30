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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В белых брюках и джинсовой куртке: внебрачный сын князя Альбера II сходил на модный показ

21-летний сын князя Монако Альбера II — Александр Гримальди — попал в объективы фотографов на Парижской неделе моды.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Александр Гримальди

Александр Гримальди / © Getty Images

Внебрачный сын князя Монако посетил показ мужской одежды Jacquemus весна/лето 2026 в рамках Парижской недели моды.

Парень приехал на светское мероприятие в белой футболке, белых брюках со стрелками и джинсовой куртке, обут был в белые кожаные туфли, а в руках держал объемную бежевую сумку. Волосы парня были заплетены в тонкие косички по всей голове, и он уверенно позировал перед камерами фотографов.

Александр Гримальди / © Getty Images

Александр Гримальди / © Getty Images

Александр сын французской бортпроводницы Николь Кост с которой князь Альбер II имел роман в конце 90-х. В конце 2002 года Николь сообщила Альберу, что беременна и князь всячески помогал женщине растить ребенка, в том числе обеспечивал семью финансово.

Ранее мы рассказывали о любовных связях и внебрачных детях супруга княгини Шарлин.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

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