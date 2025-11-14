ТСН в социальных сетях

Общество
111
1 мин

В белых брюках и пальто верблюжьего цвета: княгиня Шарлин с мужем приехала на торжественное мероприятие

Княжеская чета Монако приняла участие в традиционной раздаче подарков Красного Креста в Монако.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлин и князь Альбер II

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Эта акция проходит ежегодно в преддверии рождественских и новогодних праздников.

Княгиня Шарлин сегодня появилась на мероприятии в кашемировом свитере с высокой горловиной верблюжьего цвета, подобрала пальто такого же оттенка и широкие белые брюки со стрелками. А обута была в кремовые остроносые туфли-лодочки с пряжками на невысоких каблуках.

Ее Светлость собрала волосы в прическу и сделала лаконичный макияж теплых оттенков, надела серьги-гвоздики с жемчугом, а в руках держала красивый осенний букет цветов, который ей преподнесли на мероприятии.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Князь Альбер II присоединился к жене на мероприятии и был одет в темно-синий костюм, галстук в цветную крапинку и белую рубашку.

Днем ранее, напомним, княгиня Шарлин посетила Международную ювелирную выставку Joya в Монте-Карло.

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Княгиня Шарлин / © Getty Images

111
