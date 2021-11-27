В белых брюках и с букетом цветов: фотографы подловили Джилл Байден по дороге на самолет

В белых брюках и с букетом цветов: фотографы подловили Джилл Байден по дороге на самолет

Первая леди США в повседневном луке полетела в штат Массачусетс.

Президент Джо Байден и его супруга Джилл Байден попалив объективы фотографов, когда шли на борт самолета Air Force One на базе ВВС Эндрюс, штат Мэриленд. Супруги отправились в Нантакет, штат Массачусетс.

Первая леди выбрала для перелета комфортный образ. На ней были белые брюки, атласная блузка травяного цвета и жакет цвета хаки.

Джилл Байден / Associated Press

Аутфит Джилл дополнила черным шарфом, обмотанным вокруг шеи, и коричневыми замшево-кожаными сапогами на низком ходу.

Джилл Байден / Associated Press

Волосы она собрала в хвост, подчеркнула глаза черным карандашом и надела на лицо атласную зеленую маску. В руках, украшенных золотыми браслетами, она несла букет цветов.

Джилл Байден / Associated Press

Джо был одет в светло-голубую рубашку, серые брюки, черную бейсболку и черные туфли. В руке он нес пиджак.

Ранее госпожа Байден торжественно встретила рождественскую елку возле белого дома. На ней было малиновое пальто и жемчужные украшения.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

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