В белых джинсах и кедах: Джилл Байден с мужем попала в объективы фотографов

Не часто первую леди можно увидеть в повседневном образе.

Фотографы запечатлели президента Джо Байдена с женой Джилл Байден, когда они с уикэнда вернулись в Вашингтон.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Первая леди выбрала для перелета удобный лук. На ней была легкая свободная голубая рубашка и белые укороченные джинсы. Подборы она сменила на темно-синие кеды с белой резиновой подошвой.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

У Джилл была укладка с локонами, коричневые очки-авиаторы, золотые подвески на цепочках, массивные серьги-клипсы и золотые браслеты и часы.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден был одет в темно-синий костюм, белую рубашку в голубую полоску и коричневые туфли.

Напомним, Джилл Байден в прошлый раз продемонстрировала аутфит в платье от Akris в яркий и веселый цветной принт в виде больших квадратов, напоминавших пиксели.

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