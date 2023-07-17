В белых джинсах и кедах: Джилл Байден с мужем попала в объективы фотографов

Не часто первую леди можно увидеть в повседневном образе.
Фотографы запечатлели президента Джо Байдена с женой Джилл Байден, когда они с уикэнда вернулись в Вашингтон.
Первая леди выбрала для перелета удобный лук. На ней была легкая свободная голубая рубашка и белые укороченные джинсы. Подборы она сменила на темно-синие кеды с белой резиновой подошвой.
У Джилл была укладка с локонами, коричневые очки-авиаторы, золотые подвески на цепочках, массивные серьги-клипсы и золотые браслеты и часы.
Байден был одет в темно-синий костюм, белую рубашку в голубую полоску и коричневые туфли.
Напомним, Джилл Байден в прошлый раз продемонстрировала аутфит в платье от Akris в яркий и веселый цветной принт в виде больших квадратов, напоминавших пиксели.
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