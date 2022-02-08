В белых кроссовках и футболке: Елена Зеленская выступила на Diia Summit

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в четвертом Diia Summit, который прошел во Дворце "Украина" 8 февраля.
На сцене супруга президента появилась в лаконичном и современном деловом образе, сочетав синий брючный костюм с белыми кроссовках и футболкой. Из украшений Елена Зеленская выбрала только маленькие золотые серьги-пусеты, а ее волосы были уложены в элегантную прическу.
Во время своего выступления она рассказала, что сама пользуется приложением "Дія", отметила удобство сервиса, его новаторство и безбарьерность.
Читайте также: