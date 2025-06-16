В белых мини-платьях: сестры Амелия и Элиза Спенсер посетили турнир с поло

Сестры Спенсер / © Getty Images

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Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер посетили турнир Cartier Queen’s Cup Polo 2025 в Guards Polo Club. Сестры приехали в белых нарядах и позировали перед камерами держась за руки.

Элиза бела в белом мини-платье на пуговицах, обута в золотистые босоножки на платформе, а в руках держала маленькую бежевую сумку из кожи крокодила. У Спенсер были распущены и накручены мелкими волнами длинные волосы, она была в солнцезащитных очках и с золотыми серьгами в ушах.

Элиза и Амелия Спенсер / © Getty Images

Ее сестра Амелия была в похожем мини-платье и туфлях-лодочках на каблуках. Она также была в очках от солнца, с золотой подвеской на шее, серьгах-кольцах небольшого размера в ушах и тоже распустила волосы.

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Племянницы принцессы Дианы любят бывать в светском обществе и почти всегда появляются там вместе. В прошлом месяце они посещали Каннский кинофестиваль.

Сестры Спенсер / © Getty Images