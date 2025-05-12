В белых одеяниях: принц Жак и принцесса Габриэлла побывали на своем первом причастии

Принцесса Габриэлла и принц Жак / © Instagram княжеской семьи Монако

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Наследный принц Жак и его сестра-близнец принцесса Габриэлла приняли свое первое причастие, а монакский княжеский дворец поделился в Instagram снимками с этого дня.

«В этот день их первого причастия мы выражаем наши самые искренние поздравления наследному принцу Жаку и принцессе Габриэлле, которые приняли это таинство с верой и почтением», — говорится под фото детей.

© Instagram княжеской семьи Монако

Принц и принцессы одеты в белые одеяния, Габриэлла держит брата за руку, как делает часто на публичных мероприятиях. Их отец Альбер II как-то рассказывал в одном из комментариев прессе, что Жак очень поддерживает сестру, которая более волнуется на публике, чем сам принц.

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На втором снимке запечатлена княгиня Шарлин и князь Альбер II вместе со своими детьми. Княгиня одета в лаконичное серое платье с короткими рукавами, ее волосы собраны в прическу, а на лице легкий макияж. Князь в классическом костюме. Автором снимков стал фотограф Аксель Бастелло.

© Instagram княжеской семьи Монако

Напомним, ранее мы рассказывали вам интересные факты о наследнике монакского трона и его сестре.