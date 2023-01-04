В белых штанах и голубом шарфе: Джилл Байден вернулась с острова в Карибском море

Первая леди США вместе с семьей попала в объективы папарацци.
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден вернулись из новогоднего отпуска, который они провели с семьей на острове Санта-Крус на Американских Виргинских островах Карибского моря.
Вместе с ними вернулись в Вашингтон их дочь Эшли, внучка Натали и внук Роберт Хантер.
Первая леди была одета в черный жакет, черный топ и белые брюки. На шее у нее был голубой шарф. Волосы она распустила, сделала легкий макияж и украсила уши золотыми серьгами.
Напомним, ранее первая леди попала в объективы папарацци, когда шла на ужин. Одета она была в свое любимое шелковое платье цвета индиго от бренда Lapointe с вырезами на рукавах.
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