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В белых штанах и голубом шарфе: Джилл Байден вернулась с острова в Карибском море

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
454
Время на прочтение
1 мин
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В белых штанах и голубом шарфе: Джилл Байден вернулась с острова в Карибском море

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Первая леди США вместе с семьей попала в объективы папарацци.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден вернулись из новогоднего отпуска, который они провели с семьей на острове Санта-Крус на Американских Виргинских островах Карибского моря.

Джилл и Джо Байдены / © Associated Press
Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Вместе с ними вернулись в Вашингтон их дочь Эшли, внучка Натали и внук Роберт Хантер.

Джо, Джилл и Натали Байдены и Роберт Гантер / © Associated Press
Джо, Джилл и Натали Байдены и Роберт Гантер / Фото: Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди была одета в черный жакет, черный топ и белые брюки. На шее у нее был голубой шарф. Волосы она распустила, сделала легкий макияж и украсила уши золотыми серьгами.

Джилл и Джо Байдены / © Associated Press
Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, ранее первая леди попала в объективы папарацци, когда шла на ужин. Одета она была в свое любимое шелковое платье цвета индиго от бренда Lapointe с вырезами на рукавах.

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Дата публикации
Просмотры
454
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