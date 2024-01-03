В белых штанах и с нежно-розовыми лилиями: Джилл Байден вернулась с Виргинских островов

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден вернулись с Американских Виргинских островов, где они вместе с семьей отпраздновали Новый год.

Фотографы запечатлели, как президентские супруги вышли из самолета на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

На первой леди был тот самый наряд, в котором она летела на острова в канун Нового года: черный жакет с розовой подкладкой, джинсовая рубашка, белые брюки и синие кеды.

Свой аутфит она разбавила желтым шарфом на шее. В руках Джилл несла две нежно-розовые лилии в пластиковой бутылке.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Президент был одет в черный пиджак, полосатую рубашку, синие брюки и черные туфли.

Напомним, Джилл и Джо Байдены показали рождественское фото.

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