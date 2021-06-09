В бермудах и красных лодочках: министра международной торговли Великобритании в эффектном образе пришла на работу

Элизабет Трасс выбрала для своего выхода яркий лук.
Фотографы запечатлели министра международной торговли Великобритании Элизабет Трасс, когда она прибыла на заседание кабинета министров на Даунинг-стрит в Лондоне.
Выглядела Трасс очень эффектно. На ней был черный топ и стильный белый костюм, который состоял из удлиненного жакета с завязками и бермудов.
Наряд политик сочетала с красными лодочками на шпильке и красной большой сумкой. На шее у нее была цепь, а в ушах - элегантные золотые серьги.
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