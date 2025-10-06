В бейсболке, кожанке и джинсах: Мелания Трамп сопровождала мужа в поездке в штат Вирджиния

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приняли участие в праздновании 250-й годовщины ВМС США на борту американского десантника "Гарри С. Трумэн" на военно-морской базе Норфолк в штате Вирджиния.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Они выступили на мероприятии и наблюдали за демонстрацией морской силы на борту авианосца USS George H.W. Bush в Атлантическом океане у побережья Норфолка.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Фотографы запечатлели милый момент, как Дональд и Мелания нежно поцеловались на публику.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

В этот день первая леди продемонстрировала стильный комфортный лук. На ней была темно-коричневая кожаная куртка оверсайз, белая рубашка и темно-синие узкие джинсы.

Мелания Трамп / © Associated Press

Аутфит Мелания дополнила белой бейсболкой с надписью USA и черными лоферами. У нее были распущенные волосы, макияж с розовой помадой на губах, черные очки-авиаторы на лице и длинный белый маникюр.

Мелания Трамп / © Associated Press

Трамп был одет в черный костюм с черным поясом с крокодильим тиснением, белую рубашку, красный галстук и красную бейсболку USA. Когда президент замерз, то надел сверху куртку цвета хаки.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп на встрече с Еленой Зеленской появилась в белом костюме и бежевой рубашке.