- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 355
- Время на прочтение
- 1 мин
В бейсболке, кожанке и джинсах: Мелания Трамп сопровождала мужа в поездке в штат Вирджиния
Президентская чета приняла участие в праздновании 250-й годовщины ВМС США.
Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приняли участие в праздновании 250-й годовщины ВМС США на борту американского десантника "Гарри С. Трумэн" на военно-морской базе Норфолк в штате Вирджиния.
Они выступили на мероприятии и наблюдали за демонстрацией морской силы на борту авианосца USS George H.W. Bush в Атлантическом океане у побережья Норфолка.
Фотографы запечатлели милый момент, как Дональд и Мелания нежно поцеловались на публику.
В этот день первая леди продемонстрировала стильный комфортный лук. На ней была темно-коричневая кожаная куртка оверсайз, белая рубашка и темно-синие узкие джинсы.
Аутфит Мелания дополнила белой бейсболкой с надписью USA и черными лоферами. У нее были распущенные волосы, макияж с розовой помадой на губах, черные очки-авиаторы на лице и длинный белый маникюр.
Трамп был одет в черный костюм с черным поясом с крокодильим тиснением, белую рубашку, красный галстук и красную бейсболку USA. Когда президент замерз, то надел сверху куртку цвета хаки.
Напомним, Мелания Трамп на встрече с Еленой Зеленской появилась в белом костюме и бежевой рубашке.