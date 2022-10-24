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В бейсбольной рубашке и кожаных штанах: Джилл Байден в объективах фотографов

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В бейсбольной рубашке и кожаных штанах: Джилл Байден в объективах фотографов

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Первая леди США для перелета выбрала комфортный лук.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден попали под прицел фотографов, когда возвращались в Вашингтон со своего уикенда в штате Делавер.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

На первой леди была рубашка на пуговицах бейсбольной команды из Филадельфии – Phillies, которую она надела поверх футболки цвета хаки, черная куртка и черные кожаные брюки.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфит Джилл дополнила замшевыми сапогами. Байден сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, шею украсила золотыми цепочками и любимой подвеской Mama, а также золотыми серьгами-кольцами.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

На Джо была темно-синяя куртка, штаны и бейсболка.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл в бархатном платье и туфлях на шпильках посетила штаб-квартиру Национального комитета Демократической партии и волонтеров.

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
583
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