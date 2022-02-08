В бежево-желтом луке: королева Максима продемонстрировала новый стильный аутфит

Королева Нидерландов Максима посетила сегодня новое рабочее мероприятие.

Ее Величество прибыла в ритейлер модной одежды By-Bar, чтобы поговорить с предпринимателями малого и среднего бизнеса о влиянии пандемии коронавируса на их будущее в Бреде, Нидерланды. Королева Максима является членом голландского комитета по предпринимательству.

Королева Максима / Getty Images

50-летняя королева-консорт сегодня была в аутфите бежевых оттенков: водолазке, юбке с накладными карманами и разрезом спереди, высоких кожаных сапогах на каблуках и пальто чуть ярче по тону. В руках Максима держала двухцветную сумку, а на шее у нее красовалось длинное ожерелье.

У королевы был насыщенный макияж глаз и розовая помада на губах. На одном из фото Максима была запечатлена без маски.

Королева Максима / Getty Images

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