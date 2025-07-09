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В бежевом ансамбле Louis Vuitton и на высоких шпильках: новый выход Брижит Макрон в Великобритании
Первая леди Франции в монохромном образе приняла участие в памятной церемонии в Лондоне.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в рамках своего официального визита в Великобританию встретились с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и его супругой Викторией Стармер.
Вместе они приняли участие в церемонии чествования британского премьер-министра военных времен Уинстона Черчилля у его статуи на Парламентской площади в Лондоне. Они возложили цветы к статуе известного государственного деятеля.
Первая леди появилась там в стильном аутфите. На ней был бежевый ансамбль от ее любимого Модного дома Louis Vuitton, состоявшего из платья-футляра и пальто, украшенного по бокам акцентными бежевыми кожаными деталями, и с подкладкой с фирменной монограммой бренда.
Образ госпожа Макрон дополнила бежевыми остроносыми туфлями на высоких шпильках. Брижит сделал прическу «Мальвинка», закрепив сзади несколько прядей коричневым аксессуаром. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а руки - браслетами и кольцами.
Эммануэль был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и темно-синий галстук в белый мелкий горошек.
Напомним, Брижит Макрон на государственном банкете в Виндзоре предстала в элегантном платье цвета индиго с кейпом и роскошными пуговицами.