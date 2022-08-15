В бежевом бикини и ботфортах: сексуальная Ким Кардашьян в тренажерном зале устроила фотосет

Ким Кардашьян устроила себе пикантную фотосессию в спортзале. Вот только оделась туда она не по форме.

На снимках красавица предстала в сексуальном образе. На ней был бежевый купальник, состоявший из лифа с треугольными чашечками и плавок-бикини на завязках, белое болеро и ботфорты с принтом на шпильках.

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Ким распустила волосы и сделала нежный макияж. Кардашьян позировала у тренажеров.

"Я сама выполняю тяжелую работу", – подписала она фото.

Напомним, Ким разорвала отношения с 28-летним актером Питом Дэвидсоном, потому что почувствовала себя "вполне истощенной отношениями со слишком юным парнем".

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