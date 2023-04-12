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В бежевом блейзере и красивых серьгах: герцогиня Софи посетила военно-морскую базу в Портсмуте

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
699
Время на прочтение
2 мин
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В бежевом блейзере и красивых серьгах: герцогиня Софи посетила военно-морскую базу в Портсмуте

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи вернулась к работе после небольших пасхальных каникул.

Вчера Софи посетила HMS Daring на Королевской военно-морской базе в Портсмуте, где она встретилась с персоналом Королевского флота и BAE Systems Maritime, которые поддерживают содержание корабля.

Эсминец HMS Daring типа 45 был спущен на воду тогдашней графиней Уэссекской в 2006 году (Софи недавно получила титул герцогини Эдинбургской) и с 2020 года проходит программу регенерации, включая модернизацию двигателя и мощности в рамках Программы улучшения силовой установки.

Герцогиня Софи приехала на мероприятие в шерстяном блейзере бежевого цвета от бренда ME+EM, под который надела светлую блузку. Она собрала волосы в низкий пучок, сделала макияж глаз с блестящими тенями и надела круглые серьги от бренда Lucia Odescalchi.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images
Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Во время прогулки Софи пришлось надеть специальный защитный костюм, перчатки, каску и даже обуть ботинки.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images
Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Напомним, в воскресенье Софи и ее супруг принц Эдвард, а также младший ребенок пары – сын Джеймс, посещали пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре вместе с остальными членами семьи. Их дочь леди Луиза на мероприятии не присутствовала, так как она учится в Сент-Эндрюсском университете - там, где познакомились Кейт и Уильям Уэльские.

Герцог и герцогиня Эдинбургские с сыном Джеймсом / © Associated Press
Герцог и герцогиня Эдинбургские с сыном Джеймсом / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
699
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