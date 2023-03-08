В бежевом костюме и лоферах: стильный образ Елены Зеленской в Абу-Даби

Первая леди Украины приняла участие в саммите Forbes 30/50, который собирает самых влиятельных женщин мира.

Елена Зеленская с рабочим визитом посетила Объединенные Арабские Эмираты. В Абу-Даби она приняла участие в саммите Forbes 30/50, где представила Украину, украинских женщин и нашу борьбу с российскими захватчиками.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди посетила Национальную библиотеку и архив ОАЭ, входящий в десятку мировых архивов благодаря своей технологичности.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Передала библиотеке украинскую литературу в рамках нашего проекта "Украинская книжная полочка". Читать лучшие и новейшие украинские книги по истории, культуре, философии можно уже более чем в 20 странах мира, и ОАЭ теперь также является частью нашего проекта", — написала Елена в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская также посетила межрелигиозный комплекс "Дом семьи Авраама" в Абу-Даби, где в одном пространстве расположены христианская церковь, мечеть и синагога.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Радуюсь увидеть своими глазами это вдохновляющее место. У людей мира могут быть разные религии, языки, история и культура. Но главные ценности — человеческая жизнь, милосердие, справедливость — общие для всех. И именно их сегодня отстаивает Украина", — отметила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

В Абу-Даби Зеленская появилась в бежевом брючном костюме, в котором мы ее не раз видели. Елена поддерживает сознательное потребление и охотно носит одежду, в которой раньше уже выходила в свет.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Образ первая леди дополнила коричневым топом и черными лоферами. В руке мы увидели у нее солнцезащитные очки в черепаховой оправе.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Она накрутила волосы в локоны, сделала легкий макияж и украсила уши экстравагантными золотыми серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, на встрече с президентом ОАЭ Елена Зеленская предстала в элегантном молочном ансамбле, состоявшем из приталенного жакета с интересным вырезом и жемчужными пуговицами, топа и асимметричной юбки миди.

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