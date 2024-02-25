В бежевом костюме и с фирменной укладкой: принцесса Анна посетила благотворительную организацию

Принцесса Анна встретилась с волонтерами из магазина Mary's Living & Giving @savechildrenuk в Уондсворте. Сестра короля Чарльза стала президентом организации Save the Children UK в 1970 году, а затем покровителем организации в 2017 году.

За годы своего покровительства Ее Королевское Высочество посетила проекты "Спасите детей" в Великобритании и за рубежом, в том числе совсем недавно в Шри-Ланке, где отметила 50-летие работы благотворительной организации в стране.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

На встречу дочь королевы Елизаветы II приехала бежевом удлиненном жакете с крупными карманами и юбке в складку длины до колен. Обута была в замшевые высокие сапоги без каблуков, на плече у нее висела небольшая сумка. На руках у Анны были коричневые перчатки, также она надела платок на шею и дополнила образ золотыми серьгами-гвоздиками и брошью на груди. У принцессы была ее фирменная укладка и легкий макияж на лице.

В Instagram королевского дворца также поделились серией фотографий принцессы Анны с этого мероприятия.

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