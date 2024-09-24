В бежевом костюме и с интересной брошью: Елена Зеленская выступила на мероприятии в Нью-Йорке

Елена Зеленская в рамках рабочей поездки в США приняла участие в мероприятии "Обеспечение будущего детям: преодоление новых вызовов для мягкой силы", которое состоялось на полях Саммита будущего и 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Первая леди выступила там с речью. Она призвала всех взрослых мира действовать для спасения детей.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Когда-то весь мир отреагировал на Чернобыльскую аварию. Тогда все понимали, что радиация угрожает каждому. Так же с агрессией и с нарушением прав ребенка. Это уже отравляет наш мир, уже влияет на детей, даже на тех, кто далеко от линии фронта. Пока что далеко. Если мы не хотим для наших детей мира без прав, призываю всех реагировать на угрозы так, как положено взрослым. То есть действовать", – сказала Зеленская.

На мероприятии также презентовали экспертный документ, разработанный украинскими специалистами в сотрудничестве с государственными органами власти во исполнение совместной декларации четвертого Саммита первых леди и джентльменов.

"В нем – весь опыт страны, приобретенный во время полномасштабной агрессии России. Это не теория, это наша практика. Выстраданный опыт. Украина предлагает этот документ как указатель для международного сообщества, который поможет эффективно действовать и защищать детей в условиях войны", – отметила Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там первая леди появилась в бежевом брючном костюме и рубашке в тон. К лацкану жакета она прикрепила интересную золотую брошь "Квітка" от украинского ювелирного бренда Guzema.

Зеленская сделала аккуратную укладку, нежный макияж и завершила деловой лук золотыми серьгами.

В мероприятии приняла участие также первая леди США Джилл Байден, с которой она сделала совместное фото.

Джилл Байден и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская продемонстрировала во Львове стильный образ в темно-синем двубортном жакете с серебряными пуговицами, топе и широких штанах карамельного цвета со стрелками.

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