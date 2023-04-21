В бежевом костюме и с локонами: красивый деловой образ Елены Зеленской

Елена Зеленская встретилась с делегацией Европейского союза. Они говорили на тему развития семейных форм воспитания.

Елена Зеленская на встрече с делегацией ЕС / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди подчеркнула, что развитие семейных форм воспитания осложняется тем, что многие дети, нуждающиеся в устройстве в семьи, в результате находятся за пределами Украины. В то же время не все украинские общины в связи с боевыми действиями могут активно приобщаться к поддержке семей в семейном воспитании.

"Государства ЕС сочли потребность в защите прав детей ключевой. Украина благодарна за это, но в то же время это не только наша задача. Нарушение прав создает плохой прецедент для всего мира. Если страдают дети в одной стране – в опасности детство как явление", – сказала Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Уже начата работа над созданием офиса, который будет координировать реформу системы воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Сформирован план его работы и концепция реформы.

"Права детей, как и права человека, не имеют границ. И Украина борется за безопасность и равенство для всех", — подытожила Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече первая леди предстала в бежевом топе и в любимом деловом костюме бежевого цвета, состоящем из свободного удлиненного жакета с одной пуговицей и прямых брюк.

Елена Зеленская с участницами встречи на тему развития семейных форм воспитания / Фото: Instagram Елены Зеленской

Свой лук Елена дополнила красивой укладкой с локонами и максимально естественным макияжем.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в темно-сером костюме в едва заметную полоску посетила медучреждение в Киевской области, где презентовали курс по применению Международной классификации функционирования.

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