В бежевом костюме и с платком-паше: Елена Зеленская на обложке нидерландского журнала

Елена Зеленская украсила обложку самого большого женского журнала в Нидерландах Libelle. Она также дала интервью журналистке издания, которая специально для этого приехала в Киев.

Елена Зеленская

Первая леди рассказала о меценатах 30 стран, которые сотрудничают с Фондом Елены Зеленской в проектах по восстановлению нормальной, достойной жизни в Украине.

"Именно вместе с неравнодушными меценатами мы:

обеспечиваем онлайн обучение для наших школьников, передавая им ноутбуки и планшеты;

восстанавливаем больницу в Изюме;

полностью восстановили значительно поврежденный детский стадион в Гостомеле;

возвели уже 14 домов для больших приемных семей (и продолжаем это делать);

обустроили за год 6 новых Школ Супергероев – учебных классов при больницах для детей на длительном лечении. Всего в Украине действуют уже 16 Школ Супергероев", – рассказала в интервью супруга президента.

На обложке Зеленская предстала в шоколадной рубашке и деловом костюме бежевого оттенка с коричнево-желтым платком-паше с принтом в надгрудном кармане. У Елены была красивая укладка с локонами, нежный макияж и золотые серьги-шары в ушах.

Напомним, Елена Зеленская появилась на мероприятии в шоколадном жакете и с брошью в виде птички.

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