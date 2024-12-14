В бежевом костюме и с платком-паше: Елена Зеленская на обложке нидерландского журнала

Первая леди Уркаины дала интервью нидерландскому изданию.
Елена Зеленская украсила обложку самого большого женского журнала в Нидерландах Libelle. Она также дала интервью журналистке издания, которая специально для этого приехала в Киев.
Первая леди рассказала о меценатах 30 стран, которые сотрудничают с Фондом Елены Зеленской в проектах по восстановлению нормальной, достойной жизни в Украине.
"Именно вместе с неравнодушными меценатами мы:
- обеспечиваем онлайн обучение для наших школьников, передавая им ноутбуки и планшеты;
- восстанавливаем больницу в Изюме;
- полностью восстановили значительно поврежденный детский стадион в Гостомеле;
- возвели уже 14 домов для больших приемных семей (и продолжаем это делать);
- обустроили за год 6 новых Школ Супергероев – учебных классов при больницах для детей на длительном лечении. Всего в Украине действуют уже 16 Школ Супергероев", – рассказала в интервью супруга президента.
На обложке Зеленская предстала в шоколадной рубашке и деловом костюме бежевого оттенка с коричнево-желтым платком-паше с принтом в надгрудном кармане. У Елены была красивая укладка с локонами, нежный макияж и золотые серьги-шары в ушах.
Напомним, Елена Зеленская появилась на мероприятии в шоколадном жакете и с брошью в виде птички.
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