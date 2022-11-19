В бежевом костюме и с псом Патроном на руках: Елена Зеленская на мероприятии в столице

Елена Зеленская приняла участие в диалоге с молодежью "Скажи честно, ты как?" Мероприятие состоялось в канун Всемирного дня ребенка при содействии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, Минздрава и ОО "Безбарьерность" в рамках инициативы первой леди по созданию Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Целью мероприятия было помочь молодежи, которая из-за войны переживает стресс.

На ивенте появилась и четырехлапая звезда – пес-сапер Патрон, который сфотографировался с супругой президента. Позировала собака на руках у Зеленской.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Патрон очень обрадовался, что имел возможность сделать фотографию на память с первой леди. В Instagram Stories он показал их совместное фото, которое в шутку подписал: "Смотрите, с кем сегодня обнимался. Господин главнокомандующий, извините, но у меня был завтрак от первой леди (доедаю в кадре)".

Елена Зеленская и пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Елена в этот день выглядела очаровательно. Она была одета в бежевый брючный костюм, темную водолазку в рубчик и туфли. Волнистые волосы Зеленская собрала в элегантную прическу, сделала нежный макияж и украсила уши золотыми серьгами-линиями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, в прошлый раз Зеленская появилась на ивенте в Киеве в светло-бежевом топе и черном костюме, состоявшем из прямых широких брюк и жакета, на котором вышиты колосья пшеницы.

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