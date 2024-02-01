В бежевом костюме и с серьгами-пусетами: Елена Зеленская на конференции в Латвии

Елена Зеленская в рамках своего визита в Латвию приняла участие в международной конференции "Война России против детей", посвященной депортации в Россию украинских детей. На мероприятии также присутствовала первая леди Латвии (2019–2023) Андра Левите, президент Латвии (2019–2023) Эгилс Левитс, уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, представитель Офиса омбудсмена Ирина Суслова и другие.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На конференцию приехали также украинские дети, которые рассказали свои истории, связанные с войной: как они теряли родителей и дом, как россияне в плену им говорили, что они никому не нужны, и запугивали, какой тяжелый был путь домой.

"Мир должен знать, что делает Россия с нашими детьми и что, не колеблясь, сделает с любыми детьми. Мир должен знать, чтобы наконец-то сплотиться и действовать ради спасения детства. Не только нашего – всего", — отметила Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На мероприятии первая леди Украины предстала в деловом бежевом костюме, состоявшем из двубортного жакета с большими накладными карманами и штанов-палаццо со стрелками. Наряд она скомбинировала с черной обувью на грубой подошве.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская дополнила аутфит красивой укладкой с локонами и боковым пробором, макияжем в нежных оттенках и золотистыми серьгами-пусетами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в деловом костюме и с трезубцем на шее выступила онлайн на образовательной конференции.

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